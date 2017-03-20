張獻忠沉銀考古現場 出土金銀幣中央社 (2017-03-20 15:53)
（中央社記者張謙香港20日）中國大陸考古學家從四川彭山江口古鎮的岷江江底─張獻忠沉寶處，出土金幣、銀幣、銅幣和銀錠等。
大陸封面新聞網今天報導，考古學家自1月5日啟動這次江底考古以來，至今已進行2個多月。
報導表示，當地一些記者於20日中午獲准進入考古現場的出水文物臨時庫房，看到出水文物被整齊堆放在庫房裡，有金冊、銀冊，有金幣、銀幣、銅幣和銀錠，還有鐵刀、鐵矛等兵器。
據報導，考古現場一帶保安嚴密，只有錄入指紋的人員才能進出最後一道門。此外，整個圍堰周圍不僅有眾多監控，還有不少特警24小時執勤。
報導表示，有記者看到，在江口漢崖墓內，一張約5平方公尺的長桌上，鋪上紅布；桌子旁擺放著兩個木箱，一個木箱裝著金冊銀冊，另一個木箱裝著西王賞功幣。
桌子中間排成五行，最中心放著幾個50兩銀錠。銀錠兩邊放著各種金器、銀器，其中金器居多，有金錠、金鐲子、金戒指等。
報導引述現場考古人員說，這只是部分出土文物。
據說，現場還有鐵刀、鐵劍、鐵矛、鐵箭鏃等兵器。
張獻忠是明末農民軍領袖，與李自成齊名，被流矢擊中而死。歷史記載，張獻忠曾在彭山區江口一帶沉藏金銀等寶物。1060320
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