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毀三觀/破下限/沒品梗聚集地，工作日更新，介紹地球上發生的新鮮事兒，同時帶來最精闢入骨的吐槽和最優質的搞笑圖！最新鮮的姿勢盡在《每日囧吐槽》！

吹牛時的我——

打飛機剛擦完家人突然進來了，於是快速拿起紙擦鼻涕說：「哎呀！好像感冒了！」

老媽：「恩，感冒就少打飛機。」

你可以使用log大法！

A是女神顏值，無論氣質身材都算得上百里挑一，只是有點高冷寡言，常常一個人不知在想些什麼。

B是長相還不錯的可愛女生，性格開朗，喜歡秒回消息，並總能找到話題。和她相處會感覺很放鬆。

那麼她們倆和你有啥關係呢？你還在這看半天。

走位意識很棒，就是太胖——

多吃點牛肉火鍋吧，不然上輩子那些答應做牛做馬報答你的人投胎的意義就沒有了。

這落榜的節奏——

我覺得我可以做戀愛顧問了，以我多年的感情經驗，只要你們按照我說的反著來，一定能成功。

只要我轉的夠快，悲傷就追不上我——

在女友家和未來的岳父聊天，岳父大人剛點上一支煙，此時未來的岳母從外面回來一開門，岳父大人順勢把煙塞到了我嘴裏，然後對我說：「小夥子，以後少抽點煙！抽煙對身體不好！」

想不到杰倫的大腿還蠻白的，屁股也這麼翹——

記得初二那年我入了團，很激動。老師拿著那枚團員徽章給我帶上，當著台下很多同學的面問我有什麼感受感想，我眼淚「嘩嘩「地流出來了，說：「徽章的別針扎到肉了，疼……」

新款開封器——

「你別怪我多嘴。」

「我不怪你多嘴，你就是多個屁眼我也不會怪你。」

買礦泉水送貓——

主管：「為什麼我們公司都留不住年輕人呢？哎，現在的年輕人真是草莓族啊！」

完全不是好么，是你們拿出的薪水太低了，只能吸引我這種窮鬼而已。

柔荑——

漁夫在海里捕到了一條金魚，金魚突然說起了話：「親愛的漁夫先生，如果你放了我，我就實現你任何願望。」漁夫將信將疑：「真的？如果你真有法力，為什麼不把自己變走？」「對哦！我怎麼沒想到！拜拜了您嘞！」

說完金魚唰一聲消失了……

3月19日，北京野生動物園自駕區，一家人多次下車，工作人員已勸阻兩次（圖二：白虎區）——

路邊一輛車牌號二維碼都被刮花的很徹底的ofo，想開鎖一點辦法都沒。硬生生抬走一段距離，也不能讓這個逼繼續得逞。

廠長沒去打LPL之前——

小時候走一個多小時的路上學，現在站一個多小時的公交上班，唉，時代在發展啊，科技在進步啊。

擾流板的廣告應該都用來投放保險廣告——

我今兒早上跟我媽說，我現在每天每天6點50分準時醒，都不需要鬧鐘，而且醒了一定要起床！我媽說：「年紀大了是這樣的。」

明明一樣在門口等了半天，卻要裝作厭惡的樣子——

時間告訴我，無理取鬧的年齡過了，到了該裝逼的時候了。

明明是大美女卻偏偏從不用自己的照片作頭像的女子都是珍寶。

島國一小哥發出了來自靈魂的憤怒質問：為什麼痔瘡膏和強力膠的包裝要做得這麼像？！

湖南常德一名小伙將過18歲的生日。長期吸毒的父親十分高興，將毒品硬塞給兒子，「今天是你18歲生日，沒啥禮物送給你，就送這個東西給你嘗嘗。」接著大談人生理想：「兒子，你已經成人了，要聽話，要有奮鬥目標！」

毒品這東西有什麼好，不如省點錢買顯卡、耳機、機械硬碟、氪金遊戲……

雖然是老圖了——

徒弟跟著師父學武多年，終於，小有所成，徒弟要求下山，師父語重心長的說：「徒兒，想要下山，為師要考驗你，給你一把斧頭，如果你能在3天之內，把三角柴房裝滿，你就可以下山了！」

徒弟高興，接過斧子去砍柴去了。

在一旁的師娘問道：「他爹，你讓小虎砍柴，是考驗哪方面的功力？」

師父慢悠悠的說道：「馬上過冬了，我怕這小子下山後，我們沒柴燒！」

師娘：「……」

訇字都不會寫！駕照吊銷吧——

大四的同學們，眼看你們就要畢業了。在走入社會之前，給你們推薦一些必讀書目，希望對你們未來的人生有所幫助：

《在職考研衝刺365天：從就業到失業》

《半年玩轉職場：從掃地到背鍋》

《3個月無需節食鍛煉減肥教程：從斤到公斤》

《30天搞定暗戀對象：從護花使者到隔壁老王》

《7天精通C語言：從入門到放棄》

《3天炒股集訓營：從入市到虧光》

《1小時搞定學區房：從單身到丁克》

《一刻鐘學會自媒體創業：從掉粉到掉光》

《5分鐘性愛寶典：洗4分35秒澡》

這腿我能玩一年——

「為什麼周末別打排位？」

「因為周末小學生多。」

「所以，你打不過小學生？」

「好像是這個道理……」

包裝好評，正確示範了如何打開這個包裝——

今天去移動營業廳補卡，要求填寫5天前2個月內的3個主叫通話，才發現這2個月只打出2個電話，看著櫃檯妹子的表情只能落荒而逃。

出來混，總要還的——

一北京人去買鸚鵡。

「老闆，鸚鵡多錢一隻？」「八十。」

「籠子多少呢？」「一千。」

「怎麼籠子比鸚鵡還貴？太離譜了吧？」

鸚鵡突然開口：「靠，你牛啥呢！你以為你比房子值錢嗎？」

我的老年生活——

國產電視劇的電腦配置要求真高，看了一晚上，演員都停在一個表情上。

才知道廢品站成套出現的舊書大多是主人離世了。

墓地機關——

日期:3月19日，2017年清遠馬拉松今天鳴槍開跑，但是再度以一種不圓滿的方式落下帷幕，繼去年的肥皂當麵包烏龍事件后，今年因為「左、右」拐彎英文的烏龍鬧劇，導致多位國外選手搞錯了跑步方向，獲得男子組冠亞季軍的三位選手都是中國選手。

你的狗並不知道你會出錯。當你晚上起夜被它絆倒在黑夜中，它只會覺得你起床只是為了踢它的頭。

那要是被貓絆倒呢？

貓：「想不到吧！」

我跟著他打了個哈欠——

我們對一個普通人的標準是，你除了賺錢養活你自己外，你還要提升你自己，學個第二專長第二外語阿，最好是有點才華會點樂器呀，或是懂得生活，經濟有點基礎有車有房，出國見見世面；

然後我們對有錢人的標準是，他不要學壞就好了。

按到了什麼神奇的開關——

女性朋友們對待護膚品真的是太寬容了。

好不容易皮膚狀態迴光返照一次，那就都是護膚品的功勞，xx水xx面膜果然名不虛傳。

如果粗糙/爆痘/不穩定了，次次都從自己身上找原因，不是因為熬夜就是因為吃辣，再不然就是工作太累心情也不好，總之從不會問責護膚品。

如果對待男朋友也能保持這樣虛懷若谷的一顆心，如今的社會面貌一定很有很大的改變。

哦？

1934.5.17 「我今生沒有別的希望，我只希望，能多日幾個女人，和各地方的女人接觸。」 季羡林《清華園日記》

我和大師有一樣的理想，

網癮，說來就來——

一個男子下班回家，正發現他的女友正在打包東西。

他說：「怎麼了親愛的，你在包什麼呢？」

她說：「我要離開你！我剛發現你是個戀童癖。」

他說：「戀童癖？你才9歲，是怎麼學會這麼難的詞的？」

——網友Schulz

汽車人玩啤酒瓶——

在chinatown看到這個，妹紙問我為什麼他們都在吐舌頭。

——twitter xiaoyue

島國專家最近指出，原來奈良的鹿給人鞠躬並不是所謂的「表達感謝」，而是在威脅你給吃的……如果它給你鞠了你還不給吃的，你可能就要被拱了——

一個河南人死後來到天堂，守門人彼得問他：「你為什麼選擇天堂？」

河南人說：「因為我害怕地獄黑。」

試完后，感覺賺了——

我今天在萬達廣場，看見一個車位有輛勞斯萊斯要停進去，我上前敲了敲他車窗，丟進去一百塊錢對他說：」這個車位我看中了，你去別的地方停！」他沖我臉上甩來十幾張一百的，叫我滾一邊兒去。後來我又如法炮製……效果驚人。

大失所望——

「不想讓他當第一，也不想讓他落最後。」33歲的鄭軍是科級幹部，妻子是英語老師。為讓兒子有更高的起點，夫妻倆將孩子送到當地最貴的私立幼兒園。為了讓兒子融入小朋友，甚至節衣縮食背上20萬債務，買了一輛寶馬車。

我買了這個耳機——

今天的囧吐槽就到這裏了，下面還是來分享兩個妹子吧——

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