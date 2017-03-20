從男人變成女人就是這麼簡單！電影中神奇的化妝術北京新浪網 (2017-03-20 15:31)
化妝術指的是利用神奇的化妝技巧，來改變面貌，平常並不怎麼需要，但是劇組中用的非常廣泛，你們看阿凡達，還能看得出原貌嗎？
劉燁在《無極》中的扮相，化妝術讓他的面容蒼老了很多，但是基本還是看得出是劉燁的~
在《整容日記》裏面，白百合的化妝術的確是用了心的，別看就是簡簡單單的一個扮相，但是真的是看不出本人的樣子了~
《西遊記之大鬧天宮》主演甄子丹，如果不告訴你名字，你能認得出來嗎？
許多國外電影的化妝術簡直堪稱經典~《布達佩斯大飯店》裏面的D夫人，化妝之後，完全不會懷疑就是一個白人老人~
《髮膠情人夢》愛德娜·騰不拉，從男人變為一個女人竟然這麼簡單~
你肯定想不到，伏地魔其實也是個帥哥！
《返老還童》中的本傑明巴頓，變化真的是不要太大~
看了上面的如果你都不覺得有什麼，那看這張圖片，絕對震驚到你！
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