日前，網上流出了疑為《極限競速7（Forza Motorsport 7）》首張圖片，根據圖片描述，《極限競速》新作名為「Forza X」，不過很快，這一謠言就被打破。

疑似《極限競速7》首張圖片

早前，方向盤生產商Fanatec公司的CEO Thomas Jackermeier通過推特正式公開表示《極限競速7》正在開發中，而近日，從4Chan上又流出疑為《極限競速7》首張圖片，似乎都印證了這款遊戲正在開發中。而且根據圖片描述，《極限競速》新作代號為「X」，即圖片上標註的「Forza X」，搭配彩虹背景色非常絢麗。

然而今天，開發商Turn 10 Studio的總監Alan Hartman則在推特上回應，稱此事子虛烏有，「我可絕對不會同意那麼醜的logo。」

開發商正面回應

微軟的天蝎座主機年內亮相，微軟或將拿出《極限競速》正統續作為新主機保駕護航，而且可能同步登陸PC平台。

《極限競速6》

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