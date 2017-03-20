昨日，世嘉為旗下索尼克系列新作《索尼克：力量（Sonic Forces）》公佈了一段40秒的演示，向大家展示了精美的地圖場景，以及快節奏的遊戲畫面，今天，世嘉又公佈了首批遊戲截圖，一起來欣賞一下。

《索尼克：力量》之前實機演示：

【遊俠網】《索尼克：力量》首部實機演示

《索尼克：力量》將於今年聖誕期間登陸PS4,Xbox One,Switch和PC。

首批遊戲截圖：