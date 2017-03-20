世嘉公佈《索尼克：力量》首批截圖 畫面艷麗街景迷人北京新浪網 (2017-03-20 15:36)
昨日，世嘉為旗下索尼克系列新作《索尼克：力量（Sonic Forces）》公佈了一段40秒的演示，向大家展示了精美的地圖場景，以及快節奏的遊戲畫面，今天，世嘉又公佈了首批遊戲截圖，一起來欣賞一下。
《索尼克：力量》之前實機演示：
【遊俠網】《索尼克：力量》首部實機演示
《索尼克：力量》將於今年聖誕期間登陸PS4,Xbox One,Switch和PC。
首批遊戲截圖：
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