老獵人專用神器 新3DS專用《怪獵XX》主題握柄登場！北京新浪網 (2017-03-20 15:36)
著名遊戲周邊公司HORI，近日推出一款以《怪物獵人XX（Monster Hunter XX）》為主體的新任天3DSLL專用握把，該商品以於2017年3月18日發售，售價2480日元。
本商品為新任天3DSLL專用握把，是任天堂的註冊產品。表面印有以天彗龍為主體所設計的【龍識船調查隊】徽章圖標，反面則印有《怪物獵人XX》的銀箔LOGO。尺寸約為192×128×44mm。
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