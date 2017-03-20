《暗黑破壞神3》第十賽季即將在3月31日到來，而2.5.0補丁（補丁前瞻）也會在近期上線，雖然離31日還有11天，但是官網論壇的社區經理Tyvalir卻發佈藍貼宣布關閉PTR問題反饋的版塊，這是否也揭示著PTR2.5.0補丁已經定版，將不再做出更多的改動。

以下為藍貼原文：

2.5.0補丁即將發佈，我們將把工作重心從收集反饋轉為BUG的修復和增強遊戲的穩定性，我們也將PTR的反饋版塊設置為只讀。

請記錄好你想保留的主題，因為在PTR下線后我們將刪除這些內容，PTR的現存問題我們將持續更新。

最後，感謝大家在PTR2.5.0中的測試，希望在第十賽季可以見到你！

該藍貼的發佈似乎也預示這2.5.0補丁將不會再有平衡性上的改動，那麼現在其中極為強勢的「蛇療」法師也極有可能會活出PTR，當然我們也不排除像當年巫醫空虛指環那樣在最後一天挨上一刀的可能性。

至於2.5.0補丁的具體上線時間，按照以往的慣例將是新賽季開啟的前夕，也就是30或者31號。不過我們也希望該補丁能夠儘快上線，畢竟一些新內容還是需要提前熟悉一下的。

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