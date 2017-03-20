《暗黑破壞神3》測試服反饋版塊關閉 蛇療法師或能活出PTR北京新浪網 (2017-03-20 15:36)
《暗黑破壞神3》第十賽季即將在3月31日到來，而2.5.0補丁（補丁前瞻）也會在近期上線，雖然離31日還有11天，但是官網論壇的社區經理Tyvalir卻發佈藍貼宣布關閉PTR問題反饋的版塊，這是否也揭示著PTR2.5.0補丁已經定版，將不再做出更多的改動。
以下為藍貼原文：
2.5.0補丁即將發佈，我們將把工作重心從收集反饋轉為BUG的修復和增強遊戲的穩定性，我們也將PTR的反饋版塊設置為只讀。
請記錄好你想保留的主題，因為在PTR下線后我們將刪除這些內容，PTR的現存問題我們將持續更新。
最後，感謝大家在PTR2.5.0中的測試，希望在第十賽季可以見到你！
該藍貼的發佈似乎也預示這2.5.0補丁將不會再有平衡性上的改動，那麼現在其中極為強勢的「蛇療」法師也極有可能會活出PTR，當然我們也不排除像當年巫醫空虛指環那樣在最後一天挨上一刀的可能性。
至於2.5.0補丁的具體上線時間，按照以往的慣例將是新賽季開啟的前夕，也就是30或者31號。不過我們也希望該補丁能夠儘快上線，畢竟一些新內容還是需要提前熟悉一下的。
更多相關資訊請關注：暗黑破壞神3：奪魂之鐮專題
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Biore 潤膚乳．amouage 潤膚乳．舒特膚長效潤膚乳．康是美 潤膚乳．ORGANICS 潤膚乳．艾芙美 潤膚乳．TDC 潤膚乳．Fantasy 潤膚乳．A-DERMA 潤膚乳．櫻花 潤膚乳．IOPE 潤膚乳．迪奧 潤膚乳．Gold 潤膚乳．Swarovski 潤膚乳．馥柔潤膚乳．牛奶潤膚乳霜．露得清 潤膚乳．絲柔潤膚乳．NacNac 潤膚乳．妮維雅 潤膚乳．絲柔 潤膚乳．KIEHL’S 潤膚乳．himalaya 潤膚乳．涵滋恬爽身潤膚乳．PLUS. 潤膚乳．Impress 潤膚乳．Mustela 潤膚乳．Dior 潤膚乳．rausch 潤膚乳．Nac Nac 潤膚乳
- COACH MADISON雙色全皮方型旋釦肩/斜背包(大/灰)
- 【優利亞-晴空物語】雙人5尺床頭箱+掀床(2色可選)
- MINI Swiss Watches 簡約運動計時腕錶-咖啡x藍色/45mm
- 【CK Calvin Klein】城市經典簡約石英計時腕錶(K2G271Z6 白
- 【《U-VIX》HIKARI DE KIREI】鞋子殺菌除臭乾燥機(日本專利
- OMEGA Seamaster Aqua Terra 經典皮帶款-黑面綠針x41.5mm
- 【克萊亞KERAIA】率性翻領長版風衣外套
- Olympianus 奧柏 都會鏤空時尚機械腕錶-銀/雙色版 990-082A
- FUJIFILM instax mini 8 拍立得相機(公司貨)-送原廠束口袋+
- 【翁記珠寶】福運招財翡翠象擺件-1(零碼特價專區)
iPhone 7 Plus+Macintosh等於情懷？【北京新浪網】
iPhone 8確定使用OLED屏 漲價已成定局【北京新浪網】
廉價4G行動網路吃到飽 WIFI與固網恐走向末日【NOWnews今日新聞】
《美女與野獸》成功斬獲北美周五票房冠軍 表現亮眼【北京新浪網】
福師大食堂驚現自動打飯機 僅需30秒就可打10份飯【北京新浪網】