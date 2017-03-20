《守望先鋒》新版盧西奧實機演示 島田不再只剩DJ北京新浪網 (2017-03-20 15:36)
在前幾日的《守望先鋒（Overwatch）》PTR伺服器中對盧西奧這個英雄進行了一次大刀闊斧的改版。油管網友也在分享了一個改版后的盧西奧實機遊玩視頻。我們可以看到，新版盧西奧的治療半徑大幅消弱（從30米到現在的10米），所以不再能夠像以前那樣「飛檐走壁」的同時還能治療隊友。現在的更加偏向團隊，需要儘可能與更多的隊友站在一起。
【遊俠網】《守望先鋒》盧西奧改版演示
盧西奧更改：
-普通攻擊的速度從40上升為50，右鍵攻擊加入豎直方向效果
-音樂效果的影響半徑從30米降低為10米，同時引入一個可視效果幫助玩家確定有效範圍，僅盧西奧及隊友可見；治療音樂效果增加50%
-音障效果的影響半徑從30米降低為20米
-牆上滑行速度提高30%，且在跳離牆壁后受到加速效果
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