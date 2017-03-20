EA年度大作《質量效應：仙女座》在剛剛解禁了媒體評分，知名遊戲媒體IGN給出了7.7分的中等評分。IGN評價中指出：「《質量效應：仙女座》雖然只抓住了僅有的幾處系列作品中的精髓，卻提供了一個廣闊而又有趣的開放世界。」

目前《質量效應：仙女座》在OC綜合評價網站獲得了平均分78分(100分滿)的媒體評分，不得不說這樣的評分還是讓翹首以盼的粉絲們感到些許的失望。

此前曝光的遊戲截圖：

更多相關資訊請關注：質量效應：仙女座專題