《質量效應：仙女座》IGN評分出爐 7.7分的中庸之作北京新浪網 (2017-03-20 15:36)
EA年度大作《質量效應：仙女座》在剛剛解禁了媒體評分，知名遊戲媒體IGN給出了7.7分的中等評分。IGN評價中指出：「《質量效應：仙女座》雖然只抓住了僅有的幾處系列作品中的精髓，卻提供了一個廣闊而又有趣的開放世界。」
目前《質量效應：仙女座》在OC綜合評價網站獲得了平均分78分(100分滿)的媒體評分，不得不說這樣的評分還是讓翹首以盼的粉絲們感到些許的失望。
此前曝光的遊戲截圖：
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