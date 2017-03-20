X教授和萬磁王原是"基老伴"？頒獎典禮上演激吻畫面北京新浪網 (2017-03-20 15:41)
《X戰警》中，X教授和萬磁王一直被人津津樂道稱為萬年CP，而由一美和法鯊擔任《X戰警》系列的新X教授和萬磁王后，則更是令人浮想聯翩。
不過老年組也不遑多讓，近日在《帝國》雜誌的頒獎禮上，「老萬磁王」（伊恩·麥克萊恩）和「老X教授」（帕特里克·斯圖爾特）就在現場大秀恩愛，伊恩爵爺在給教授頒發「帝國傳奇獎」時，兩人又親又吻，簡直如同一對「基老伴」。兩人在戲外就已經是多年的好友，雖然並非是真正的情侶關係，但也是好到不行的地步。
不過秀恩愛之餘，老萬還不忘對教授的光頭調侃一番：「帕特里克的戲路太廣了，簡直令人羡慕，他是我的英雄，也是我們這一代人想成為的演員，不過話說回來，我可是有頭髮啊！」
英國帝國電影獎又稱為詹姆士帝國獎，由英國著名電影雜誌《帝國》主辦，每年舉辦一次。能夠獲得「帝國傳奇獎」這一獎項可謂是對演員的至高肯定，恭喜X教授獲此殊榮，當然也恭喜他有一個如此有趣的「好基友」老萬。
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