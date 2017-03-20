日本專業的聲優獎項——聲優大獎在近日公開了第十一屆大獎的結果，這次的情況似乎有些出人意料，獲得最佳男女主角聲優的都不是專業的聲優，而是演員客串聲優。動畫電影《你的名字。》男女主角的配音神木隆之介和上白石萌音分別獲得了最佳的男女主聲優獎。而之前得票最多的神谷浩史最終沒有獲得任何獎項，總之這屆聲優大獎的情況似乎讓人摸不著頭腦。

日本第11屆聲優大賞結果：

主演男聲優獎：神木隆之介

主演女聲優獎：上白石萌音

配角男聲優獎：大塚芳忠

配角女聲優獎：潘惠美

新人男優獎：伊藤節生、內田雄馬、小林裕介

新人女優獎：小澤亞李、千本木彩花、田中美海

唱歌獎：Aqours(伊波杏樹、逢田梨香子、諏訪七香、小宮有紗、齊藤朱夏、小林愛香、高槻加奈子、鈴木愛奈、降幡愛)

主持獎：花江夏樹

功勞獎：小林清志、清水瑪麗、堀絢子

協作獎：《你的名字。》

富山敬獎：中尾隆聖

高橋和枝獎：島本須美

親子獎：《愛寵大機密》全部配音陣容