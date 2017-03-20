新浪科技訊 3月20日下午消息，阿里巴巴文化娛樂集團UC今日宣布與浙江日報報業集團達成合作，雙方將共同探索「內容+平台+大數據+商業化」的融合媒體發展模式。

具體形式上，雙方通過建設「媒體融合服務體系」，在流量體系、創作者體系等層面進行合作。浙報將藉助UC渠道實現分發拓展，UC則可以通過合作獲得浙報的原創內容。

此前去年4月，UC正式升級為「大數據新型媒體平台」，推出「UC頭條」等資訊產品，在用戶畫像和演算法推薦上打通阿里集團數據，形成消費、金融、地理、資訊、社交等數據在內的數據底子。並憑藉自身12年、6億用戶的國民級應用積累，躋身分發陣營。

UC方面透露稱，目前日均曝光量超過90億，並形成機構媒體、訂閱號在內25萬家內容供給方，覆蓋國內主流媒體。

此外，阿里巴巴集團在去年下半年宣布籌建「阿里巴巴文化娛樂集團」，形成以UC、優酷土豆為主要分發引擎，阿里影業、遊戲、文學、數娛、體育、音樂、應用分發（PP助手及豌豆莢）、神馬搜索等在內的文化娛樂產業矩陣。

目前，由於BAT在內的互聯網巨頭已全部入局內容分發，未來在原創內容和優質內容創作者的爭奪上，動作會更加頻繁，競爭會更加激烈。(李根)