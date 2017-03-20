【手機中國 新聞】最近有關努比亞新機的消息層出不窮，上周就有微博爆料稱努比亞即將發佈的新機是努比亞Z17 mini，而且還給出了努比亞官網的Z17 mini頁面。不過網友看到這則消息后表現「徹底凌亂」了，13和15都沒露面怎麼一下就到17了呢？

此前消息截圖

此前消息截圖

而今，有努比亞官方人員闢謠稱，Z17 mini的消息是假的。這張圖片的來源是努比亞官網的一個測試頁面，圖中的手機則是努比亞此前發佈的Ｎ1，而圖中的價格、配置等信息自然也就是假的了。

據了解，努比亞此次要發佈新機屬M系列，主打雙攝拍照，值得一提的是這款產品也是努比亞的第一款雙攝手機，在拍照玩法上可能會有新的突破，讓我們拭目以待。