魅族藍牙自拍桿發佈 99元/解鎖新姿勢北京新浪網 (2017-03-20 15:38)
【手機中國 新聞】時下自拍手機越來越流行，自拍桿的需求也被更多的廠商看到。今日魅族在天貓旗艦店上架了一款魅族藍牙自拍桿，該設備自帶三腳架，可解鎖更多拍照新姿勢，售價為99元。
魅族藍牙自拍桿發佈
這款自拍桿小巧輕盈，主體為防滑的磨砂質感啞麵塑膠，有黑、粉、藍三色可選；拉伸桿部分採用鋁合金材質，耐磨防刮不易變形。該設備配備60mAh電池，一次充電可拍1萬張照片，而且連接方便輕省，支持自動回連上次配對設備。
魅族藍牙自拍桿發佈
魅族藍牙自拍桿可以適合多種使用場景需求，不管是手持遠近距離自拍、遠距離合影、還是看電影、玩自拍、視頻通話、視頻直播都能輕鬆搞定。該設備支持Android 4.3和iOS 5.0以上設備，適用於市場上絕大部分機型，並支持最遠10米連接距離。
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