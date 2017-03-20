【手機中國 新聞】近日美國智能手機廠商BLU推出了一款小屏機，它為去年9月推出的Life One X2的迷你版。該機採用較緊湊的5英寸屏，搭載驍龍430處理器，內置4GB RAM+64GB ROM存儲組合，後置1300萬+前置800萬像素攝像頭。

BLU Life One X2發佈

BLU Life One X2發佈

該機三維尺寸為142x69.6x8.7毫米，配備3000mAh電池，運行Android 6.0.1系統，有灰、玫瑰金和金色可選，亞馬遜售價為179.99美元，約合人民幣1243元。

