BLU Life One X2發佈：小屏機/約1243元北京新浪網 (2017-03-20 15:38)
【手機中國 新聞】近日美國智能手機廠商BLU推出了一款小屏機，它為去年9月推出的Life One X2的迷你版。該機採用較緊湊的5英寸屏，搭載驍龍430處理器，內置4GB RAM+64GB ROM存儲組合，後置1300萬+前置800萬像素攝像頭。
BLU Life One X2發佈
該機三維尺寸為142x69.6x8.7毫米，配備3000mAh電池，運行Android 6.0.1系統，有灰、玫瑰金和金色可選，亞馬遜售價為179.99美元，約合人民幣1243元。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Biore 潤膚乳．amouage 潤膚乳．舒特膚長效潤膚乳．康是美 潤膚乳．ORGANICS 潤膚乳．艾芙美 潤膚乳．TDC 潤膚乳．Fantasy 潤膚乳．A-DERMA 潤膚乳．櫻花 潤膚乳．IOPE 潤膚乳．迪奧 潤膚乳．Gold 潤膚乳．Swarovski 潤膚乳．馥柔潤膚乳．牛奶潤膚乳霜．露得清 潤膚乳．絲柔潤膚乳．NacNac 潤膚乳．妮維雅 潤膚乳．絲柔 潤膚乳．KIEHL’S 潤膚乳．himalaya 潤膚乳．涵滋恬爽身潤膚乳．PLUS. 潤膚乳．Impress 潤膚乳．Mustela 潤膚乳．Dior 潤膚乳．rausch 潤膚乳．Nac Nac 潤膚乳
- 【QNAP威聯通】TS-228 2Bay Nas+【Seagate】NAS 6TB SATAⅢ
- 【CK Calvin Klein】K4G 曲線系列女用腕錶-玫瑰金色(K4G235
- 【Iron Lady】琴妮W121型五層架(121x36x181)二色可選
- 【Just Home】潘朵拉骨瓷15件午茶組(咖啡杯+英式壺)
- 【Iron Lady】琴妮W121型六層架(121x36x181)二色可選
- 【Bonnie House】個人保健家庭醫師精油組
- HERMES H-our 系列 真鑽鱷魚皮金框仕女腕錶-白x桃紅色/21mm
- 【BRIGGS&RILEY】終身保固 VERB系列 - 兩用手提/後背電
- GUCCI Classic G 經典古馳菱格紋時尚女錶-黑/26mm
- 【CK Calvin Klein】極簡系列時尚腕錶(K7621401 黑)
iPhone 7 Plus+Macintosh等於情懷？【北京新浪網】
iPhone 8確定使用OLED屏 漲價已成定局【北京新浪網】
廉價4G行動網路吃到飽 WIFI與固網恐走向末日【NOWnews今日新聞】
《美女與野獸》成功斬獲北美周五票房冠軍 表現亮眼【北京新浪網】
福師大食堂驚現自動打飯機 僅需30秒就可打10份飯【北京新浪網】