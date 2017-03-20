鎚子T3/T3X曝光 羅永浩闢謠稱「假的」北京新浪網 (2017-03-20 15:38)
【手機中國 新聞】今天中午有網友爆料稱，鎚子T3的代號為Odin，鎚子T3X的代號為Odin X。據稱這兩款產品是高低搭配，都搭載驍龍835處理器，高配版T3X還有黑色陶瓷外殼。
羅永浩闢謠
原本這則消息的出現，讓期待T3的用戶很是欣喜。不過，沒過多久，羅永浩便出面闢謠了。跟以往一樣，羅永浩轉發了爆料微博，並只回應兩個字「假的」。但老羅並未指出爆料內容都是假的，還是部分內容不真實。
而此前，羅永浩曾公開承認會在春季帶來高顏值新機。如果羅永浩所說新品並非T3，那就有可能是堅果系列嘍。
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