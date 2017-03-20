騰訊首款正版捕魚手游《捕魚來了》推出全新 「漁樂圈」版本：自建漁場當場主，還有劇情模式世界對戰、養魚池好友互訪、比賽模式雙人組隊等新鮮玩法。

【自建漁場，你的地盤你做主】

全新玩法「漁樂圈」，將捕魚與養魚結合。漁友自己創建漁場，設置漁場的倍率大小、投放的魚種和漁場開啟時間等。

創建漁場后，漁場主還可以邀請好友前來捕魚，從而獲得收益。漁場級別越高，漁場主的收入就越高。而想要升級漁場，則可以通過免費抽取或金幣購買來累積經驗值。

《捕魚來了》「漁樂圈」除了捕魚，漁場主還能通過「直播」功能，實時地和好友聊個不停。還能時不時的搶搶紅包、送點禮物和點個讚。

【最強漁場主，豐厚獎勵等你拿】

新版本的上線也準備了很多活動：3月20日至3月26日期間「最強漁場主」，漁場主在漁樂圈中創建漁場，盈利最高的前三名漁場主將會獲得實物大獎，iPhone7、iPad air2、iPad mini4、數萬獎券等。

【多種玩法，捕魚聊天嗨個爆】

養魚池玩法升級。除此之外，《捕魚來了》養魚池玩法也再升級，不僅可以光明正大地「偷」走好友的養魚獎勵，通過幫助好友餵養魚兒獲得獎勵。還能利用收集的魚碎片通過「合成工坊」合成新的魚苗和金幣。

組隊自由賽，這是《捕魚來了》另一種特色玩法，極大地彌補了捕魚遊戲單一性的弊端。玩家可以自主選擇好友進入同一個房間並肩作戰，一起開黑，跟其他隊伍一決高下。

「世界對戰」玩法，世界對戰以分數翻倍玩法為特點，是在世界對戰中獲取高分的關鍵。每捕獲一條魚，分數翻倍條增加一點，填滿后，下一階段獲得分數加倍。世界對戰還融入寶石系統和收海王系統，讓你的對戰過程不單調，暢享對戰樂趣。