產品的廣告一定要有創意才能在客戶的心裏留下痕迹，而創意往往從吸引到他的目光時就已經開始了。國外媒體精選了21張突破舊思維的平面設計廣告，一起來看看，是不是對這些商品更加感興趣了呢？

1 瑞士製表名家IWC將手錶融入到你生活中的小地方

2 美髮產品威娜的染髮劑廣告

3 慕尼黑啤酒節的宣傳廣告

4 只要擁有這台本田飛度，帶孩子出門遊玩也不是問題

5 培樂多彩泥，作品就跟真的一樣

6 法國眼鏡品牌Keloptic的廣告

7 寵物飼料廣告：有隻狗狗陪你會更快樂

8 德國廚具品牌WMF的菜刀廣告

9 梅賽德斯賓士，讓您舒適又安靜

10 聯邦快遞(FedEx)怎樣都能幫你送到家

11 而且總是比其他快遞公司還快

12 亨氏番茄醬讓您吃起來舒服又美味

13 給螞蟻看的電影《蟻人》宣傳廣告

14 別讓債務堆成像雪球一樣！

15 開大眾汽車，自動停車也能這麼厲害

16 雪碧就是清涼痛快！

17 松下的空調，讓空氣比室外還新鮮

18 小孩打翻牛奶也不用煩惱的桌墊

19 將產品結合煙火的百味來義大利麵品牌：Happy New Year.

20 再忙也要喝杯咖啡

21 愛滋病檢測廣告：每當你和對方上床時，也等於和他的所有床伴上了床