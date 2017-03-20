努比亞新機現身工信部 5.5英寸4+64北京新浪網 (2017-03-20 15:18)
【手機中國 新聞】之前微博上曝光了一張據說是努比亞新機的前面板圖，橢圓形的Home鍵中結合了經典的紅色小圓圈。隨後努比亞官方也發佈了雙攝新機發佈會海報，而今天這款新機終於在工信部網站亮相了。
努比亞新機
外觀方面，這款新機正面並沒有採用無邊框的設計，攝像頭和感測器均在聽筒左側。下方的Home鍵中鍵集成了紅色小圓圈，應該是採用了指紋識別設計。背面是金屬一體機身，天線帶向兩側彎曲貼合機身，雙攝位於左上角，右側是雙色溫閃光燈。
配置方面，這款新機擁有一塊5.5英寸1080P的屏幕，搭載了主頻2.0GHz的八核處理器，擁有4+64GB的存儲組合，搭載了前置1600+後置1300萬像素的雙攝（工信部信息不全），擁有3560mAH 電池，運行安卓6.0操作系統。
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