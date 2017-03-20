vivo Xplay6新配色亮相：採用全黑色調北京新浪網 (2017-03-20 15:18)
【手機中國 新聞】3月20日消息，今天vivo智能手機官方微博宣布推出Xplay6磨砂黑版本。據悉，vivo Xplay6磨砂黑版的設計靈感源自時尚文化概念「TOTAL BLACK」，外觀攝取全黑調性。
vivo Xplay6磨砂黑版
vivo Xplay6是一款曲面屏手機，它搭載驍龍820處理器，內置6GB RAM+128GB ROM存儲組合，採用5.46英寸2K顯示屏，電池容量為4080mAh，配備1600萬像素前置鏡頭。當前，算上全新的磨砂黑版本以及此前的玫瑰金、香檳金，vivo Xplay6共有三種配色。
官網只有玫瑰金和香檳金版本
不過，目前vivo Xplay6磨砂黑版的售價尚未公佈。截稿前，該版本也還沒有在vivo官網現身。
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