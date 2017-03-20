中華職棒已確定新任秘書長的人選，將由曾擔任兄弟象及義大犀牛教練「老邦」馮勝賢接任，他將是球員出身擔任聯盟秘書長第一人。

馮勝賢從球員退休後歷任象隊及義大犀牛教練，目前在國立體大攻讀博士。今天馮勝賢已經到聯盟和員工見面，關於人事部分將在近日內正式布達。