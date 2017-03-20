中華職棒／號外！前球星馮勝賢接秘書長球員出身第一人NOWnews今日新聞 (2017-03-20 15:13)
中華職棒已確定新任秘書長的人選，將由曾擔任兄弟象及義大犀牛教練「老邦」馮勝賢接任，他將是球員出身擔任聯盟秘書長第一人。
馮勝賢從球員退休後歷任象隊及義大犀牛教練，目前在國立體大攻讀博士。今天馮勝賢已經到聯盟和員工見面，關於人事部分將在近日內正式布達。
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