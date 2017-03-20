日職讀賣巨人隊今天在台舉行記者會，除了宣布將有台灣專屬官方網站外，還有專屬粉絲專頁等宣傳，把台灣當作未來的「第二主場」。

在陽岱鋼簽下5年超過22.5億日幣的大約後，巨人隊今天邀請專屬啦啦隊跟專屬吉祥物節傑比兔來台宣傳表演。巨人社長久保博、現任球評中畑清都到場宣傳，久保博表示：「未來最終目標是來台打例行賽。」

巨人與愛爾達、緯來電視網合作，未來5年將轉播巨人主場71場賽事，若打進季後賽，台灣球迷也可以收看到。

此外，巨人隊也將舉辦戶外球迷會，未來會積極經營這個市場，希望能夠拓展台灣球迷視野，搶攻台灣市場。巨人熱身賽將於23日開始轉播，球迷可持續關注巨人隊台灣官網與紛絲專頁。