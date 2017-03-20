通靈少女變球場判官 劉柏君鐵齒愛棒球中央社 (2017-03-20 14:50)
擁有「台灣首位女主審」外號，劉柏君（圖）最近又獲得「十大傑出女青年」頭銜，今年她考取裁判執照第11年，她說一路走來雖辛苦，但「棒球給我的快樂太多了」。中央社記者林宏翰攝 106年3月20日
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