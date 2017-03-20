MLB／經典賽受傷 Prado趕不上開季NOWnews今日新聞 (2017-03-20 14:21)
馬林魚隊三壘手Martin Prado因為代表委內瑞拉隊參加經典賽（WBC）傷了右大腿，馬林魚隊今天表示Prado應該趕不上開季，至於何時能歸隊，也沒有時間表。
Prado接受委內瑞拉隊徵召參加此次經典賽，他打擊表現相當精采，19打數擊出7支安打，有5打點，打擊率3成68，但八強複賽對美國隊之戰，Prado擊出內野滾地球奮力跑向一壘時，右大腿拉傷，經檢查之後，傷勢不輕。
目前確知Prado肯定趕不上台北時間4月4日對國民隊的開幕戰，至於他何時能歸隊，馬林魚隊總教練Don Mattingly表示我們沒有設定時間表，我們要確保他的健康，讓他是在健康的狀態下歸隊。
Prado去年在馬林魚隊出賽153場，打擊率3成05、全壘打8支、75打點，是陣中的主力三壘手。
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