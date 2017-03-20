林書豪又扭傷腳踝 籃網不敵小牛中廣新聞網 (2017-03-20 13:10)
美國職籃NBA，布魯克林籃網四天內第三場比賽出戰達拉斯小牛，林書豪第一節只打了七分鐘就扭傷腳踝提前退場，雖然籃網從落後18分，下半場追到一分差距，林書豪還是沒有回來，最後籃網以104比111敗北，隊友認為林書豪的傷勢並不嚴重。（陳楷報導）
籃網出戰小牛，開賽五分鐘就陷入4比15的落後。第一節籃網剩下四分37秒，林書豪切入禁區內貼著小牛巴瑞亞跳投，不但沒進也沒要到犯規，落地時右腳還踩到巴瑞亞，右腳踝扭傷退場。
籃網交易來的麥克丹尼爾第一節攻下八分追上小牛，不過第二節前半小牛又一波15比4的攻勢取得17分領先。林書豪扭傷腳踝以後自己走下場，還在場邊騎自行車持續熱身，但是籃網從落後18分到第三節追到三分差距，第四節剩下五分鐘丁維迪跳投92比93只差一分，林書豪還是沒有上場，最後一分鐘巴恩斯兩次單打得手，籃網最後以七分之差輸球。
小牛全場命中率將近五成四，諾威斯基23分九籃板，巴恩斯19分，馬休斯15分，替補巴瑞亞20分七次助攻。籃網羅培茲27分七籃板，新人丁維迪接替林書豪控球18分七助攻，林書豪只打了七分24秒得到四分，總教練亞金森說是扭傷而不是之前的拉傷，隊友丁維迪也說賽後看到林書豪心情還不錯，所以應該不太嚴重。
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