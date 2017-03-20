騎士隊洛杉磯客場迎戰湖人隊，騎士三劍客聯手狂轟了101分，終場以125比116取勝。



湖人隊在上半場還保持4分領先，第四節也曾給騎士隊不小威脅。



厄文個人狂取46分，詹姆斯也得了34分6籃板7助攻。勒夫也得到21分15個籃板。



湖人隊的羅素也得到40分，還有6個助攻。



