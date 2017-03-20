中市排球足球全國聯賽接連奪冠 林佳龍臉書恭賀中廣新聞網 (2017-03-20 12:40)
台中市多所國高中近期參加全國排球與足球賽事，都拿下佳績，包括雙十國中女排、東山高中女排、豐原高商男排、黎明國中男足，完成連霸或再度奪冠，共囊括四座冠軍金盃。台中市長林佳龍在臉書開心恭賀，對選手們奮戰、堅持到底的精神，十分敬佩。許多市民看到貼文，也按讚分享，大讚台中之光。
台中市長林佳龍在臉書貼文表示，雙十國中女排與黎明國中男足日前才剛奪得聯賽全國冠軍，昨天(19號)東山高中女排及豐原高商男排，再度雙雙拿下HVL高中排球甲級聯賽男女子組冠軍。其中，雙十國中女排三連霸、豐原高商男排四連霸、黎明國中男足隊史第三冠、東山高中女排也是隊史第三冠，輝煌成績，令人敬佩不已。尤其東山高中逆轉勝，豐原高商奮戰到底的精神，最讓人敬佩，希望大家一起為台中選手鼓掌喝采。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【ohoh-mini 孕婦裝】波卡熊多功能保暖披風(卡其點點)
- 【BIOFIVE】髮齡長效養髮液100ml
- Kenneth Cole 無界時空雙面鏤空機械錶-白x咖啡色皮帶/42mm
- 玄門香堂《財運福報香》 純漢方中藥精製立香(一尺三)
- 【COACH】經典浮雕馬車logo荔枝紋全皮雙層萬用手拿包(4選1)
- MINI Swiss Watches 簡約休閒腕錶-黑x灰/45mm
- CITIZEN xC【鈦】優雅計時女錶-銀x玫塊金框 FB1332-50A
- Panasonic DMW-BMB9 原廠鋰電池(無吊卡包裝)
- MINI Swiss Watches 休閒運動腕錶-白x黑鋼帶款/45mm
- Kenneth Cole 拓展視野雙面鏤空機械錶-銀框x黑皮帶/44mm
性感女神Lala推出寫真書（3）【中央社】
IW賽費德勒力克瓦林卡成就5冠王 摘生涯第90冠【北京新浪網】
費德勒：很樂意重返世界第一 但德穆仍能奪冠【北京新浪網】
花滑世青賽 本田真凜激動落淚（2）【中央社】
費德勒成最年長大師賽冠軍 重返NO.1不再是夢【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》