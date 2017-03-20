台中市多所國高中近期參加全國排球與足球賽事，都拿下佳績，包括雙十國中女排、東山高中女排、豐原高商男排、黎明國中男足，完成連霸或再度奪冠，共囊括四座冠軍金盃。台中市長林佳龍在臉書開心恭賀，對選手們奮戰、堅持到底的精神，十分敬佩。許多市民看到貼文，也按讚分享，大讚台中之光。



台中市長林佳龍在臉書貼文表示，雙十國中女排與黎明國中男足日前才剛奪得聯賽全國冠軍，昨天(19號)東山高中女排及豐原高商男排，再度雙雙拿下HVL高中排球甲級聯賽男女子組冠軍。其中，雙十國中女排三連霸、豐原高商男排四連霸、黎明國中男足隊史第三冠、東山高中女排也是隊史第三冠，輝煌成績，令人敬佩不已。尤其東山高中逆轉勝，豐原高商奮戰到底的精神，最讓人敬佩，希望大家一起為台中選手鼓掌喝采。



