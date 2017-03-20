陽岱鋼暫緩向一軍報到 恐趕不上開幕戰中央社 (2017-03-20 12:23)
（中央社記者林宏翰台北20日綜合報導）效力日本職業棒球讀賣巨人隊的30歲旅日棒球好手陽岱鋼原訂今天向一軍報到，但前一天在二軍熱身賽下半身緊繃，延緩復出計畫，日本媒體推測，恐怕趕不上31日開幕戰。
陽岱鋼職棒生涯進入第12年，本季新加盟巨人，但春訓期間下半身受傷勢影響，直到18日才在二軍熱身賽參與實戰練習。
陽岱鋼連2天在二軍熱身賽登場，昨天只打1個打席遭三振，之後就因下半身緊繃而提前退場休息。
日本媒體報導，陽岱鋼昨天身體不適，暫緩向一軍報到，可能無法趕上31日一軍開幕賽。
巨人首席教練村田真一表示，等到陽岱鋼在二軍能打滿整場比賽才會叫上一軍，教練團不想操之過急。1060320
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【QNAP威聯通】TS-453A 4G 4Bay Nas(附遙控器)+【Seagate
- 【CK Calvin Klein】K5U round 系列 經典手環錶款(K5U2S146
- Folli Follie 海洋風情晶鑽時尚腕錶-玫瑰金框白x紅色皮帶/3
- Folli Follie 藏愛花園時尚陶瓷腕錶-玫瑰金字x白/30mm
- DKNY 時尚名媛都會鋼帶腕錶-白/22mm
- OMEGA Seamaster Planet Ocean 600米潛水機械錶-白/42mm
- Folli Follie 新穎美麗時尚機械腕錶-白x金/40mm
- 【AT HOME】雷恩1.3尺雙色中抽書櫃
- 【日安家居】Phramei法爾米原木扶手椅/三人皮沙發+腳椅(共3
- Kenneth Cole 氣勢磅礡雙面鏤空機械錶-黑x皮帶/44mm
性感女神Lala推出寫真書（3）【中央社】
IW賽費德勒力克瓦林卡成就5冠王 摘生涯第90冠【北京新浪網】
費德勒：很樂意重返世界第一 但德穆仍能奪冠【北京新浪網】
花滑世青賽 本田真凜激動落淚（2）【中央社】
費德勒成最年長大師賽冠軍 重返NO.1不再是夢【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》