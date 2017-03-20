NBA里拉德砍49分 拓荒者滅熱火中央社 (2017-03-20 12:21)
（中央社邁阿密19日綜合外電報導）美國職籃NBA波特蘭拓荒者隊球星里拉德（Damian Lillard），今天勝負一肩挑，狂砍本季新高的49分，率隊以115比104擊敗邁阿密熱火，在熱火主場的美國航空體育館成功踢館。
法新社報導，26歲控衛里拉德今晚罰進12球，投進9個三分球，熱火全隊也不過投進9個三分球。他1人就砍下49分，只比熱火隊先發5人的得分少4分。
儘管連續出賽，里拉德卻毫不見疲態，全場21投14中。
這是里拉德本季第13次單場得分30分以上，第4次單場得分40分以上，他今晚賽前平均每場可得26.5分，在聯盟排第7。
拓荒者隊諾基奇（Jusuf Nurkic）21分12籃板，麥卡倫（CJ McCollum）18分，拓荒者贏球不但取得3連勝，本季戰績來到32勝37敗，在西區季後賽席次爭奪戰中，僅落後暫居第8的丹佛金塊1場。1060320
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