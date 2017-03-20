美國隊昨天在經典賽（WBC）八強賽最後一戰，以6比3淘汰掉上屆冠軍多明尼加隊，7局下中外野手Adam Jones（瓊斯）神奇一躍，將金鶯隊友Manny Machado轟出的全壘打沒收，這個畫面絕對是本屆經典賽最經典中的經典。

此戰美國隊「怪力男」Giancarlo Stanton四局上轟2分彈，取得4比2領先，多明尼加積極反攻，7局下Machado轟中外野深遠飛球，Adam Jones硬是躍上全壘打牆將球撈進手套，沒收了一發紅不讓，Machado回球員休息區前，向隊友Adam Jones致意，對他的精采守備演出，表示敬佩。

多明尼加隊Robinson Cano隨後轟出陽春彈，追到3比4落後一分，這就讓人想到如果Adam Jones如果沒沒收Machado的全壘打，那麼將是4比4平手的局面，誰勝誰敗，還很難說。

美國隊總教練Jim Leyland表示，Giancarlo Stanton的全壘打以及Adam Jones的美技守備，確實都提升了我們的氣勢，我們擊敗了一支非常強的球隊，我必須向他們致敬，只是這場比賽，我們表現得更好。