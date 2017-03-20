MLB／迪葛蘭飆火球 仍被馬林魚砲轟NOWnews今日新聞 (2017-03-20 12:10)
大都會隊先發投手Jacob deGrom（迪葛蘭）今天先發出戰馬林魚隊，最快飆出100英哩（160公里）火球，但他並未滿足，因為這還不是他最佳狀況。
Jacob deGrom主投5.1局，被打7安打失4分吞敗，1保送，4三振，共用72球。
他賽後表示：「我覺得我身體有點開掉，我自己很清楚，不過這中間的局數表現還可以。」
Jacob deGrom飆到160公里，並且被前隊友Matt den Dekker敲出陽春彈，也被鈴木一朗敲出安打，帳面成績看來不甚理想。
但比起開季前的熱身賽，他其實還比較想敲出安打，「我超想敲安的！」他笑說。
最終馬林魚隊以7:5贏球，他則是吞下熱身賽首敗，防禦率2.93。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【acer】Aspire GX-781 獨顯雙碟電競電腦(i7-7700/8G/256G+
- GUESS 都會原色時尚腕錶-IP黑/33mm
- 【優利亞-自然主義】1.8尺實木置物櫃
- OMEGA Seamaster Aqua Terra 經典黑面綠針機械錶-41.5mm
- DKNY 紐約派對都會腕錶-灰黑x桃紅/34mm
- JILL STUART Big Leather系列晶鑽小秒針腕錶-銀白x玫瑰金/3
- 【Iron Lady】瑪莉W91型四層架(91x36x181)二色可選
- SEMBONIA 完美跳躍九卡上翻式短夾（褐色）SM179-502-85
- Hugo Boss 德式羅馬都會石英女錶-銀/28mm
- 【Dolly】雅緻珍藏玻璃種翡翠美鑽戒
性感女神Lala推出寫真書（3）【中央社】
IW賽費德勒力克瓦林卡成就5冠王 摘生涯第90冠【北京新浪網】
費德勒：很樂意重返世界第一 但德穆仍能奪冠【北京新浪網】
花滑世青賽 本田真凜激動落淚（2）【中央社】
費德勒成最年長大師賽冠軍 重返NO.1不再是夢【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
最快速、最有效！ 捏耳排毒法─從嬰兒到百歲都有效的耳穴按摩法！天天揉按捏，女人顧青春，男人增元氣，小孩固體質、長輩防退化！
★從0歲～100歲都能做的耳穴按摩法，神奇效果看得見！ 耳穴療法、按摩耳朵沒有副作用，是最...《詳全文》