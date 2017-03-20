大都會隊先發投手Jacob deGrom（迪葛蘭）今天先發出戰馬林魚隊，最快飆出100英哩（160公里）火球，但他並未滿足，因為這還不是他最佳狀況。

Jacob deGrom主投5.1局，被打7安打失4分吞敗，1保送，4三振，共用72球。

他賽後表示：「我覺得我身體有點開掉，我自己很清楚，不過這中間的局數表現還可以。」

Jacob deGrom飆到160公里，並且被前隊友Matt den Dekker敲出陽春彈，也被鈴木一朗敲出安打，帳面成績看來不甚理想。

但比起開季前的熱身賽，他其實還比較想敲出安打，「我超想敲安的！」他笑說。

最終馬林魚隊以7:5贏球，他則是吞下熱身賽首敗，防禦率2.93。