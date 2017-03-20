第四屆世界棒球經典賽，日本隊進入四強前往美國，日本隊先發投手武田翔太昨天在個人部落格公開照片，是他跟道奇隊王牌Clayton Kershaw（柯蕭）的合照，而這天剛好是Clayton Kershaw的生日。

武田翔太本來就很崇拜Kershaw，他寫下，「我去亞歷桑那想要外出吃飯，結果在餐廳竟然巧遇Clayton Kershaw桑！」

Clayton Kershaw29歲，是道奇隊王牌，曾拿過3次賽揚獎，1次國聯ＭＶＰ，最快150公里以上速球搭配滑球、大幅度曲球，跟武田投球類型有點類似。

在Clayton Kershaw面前，武田翔太就像是看到偶像般興奮，他說：「他超帥的，還很有紳士風度，他的曲球很強，真的很崇拜他，想變成這樣的人。」

不過接下來武田翔太真的可以先在道奇球場「預習」，期待有一天能跟偶像一起在場上投球。

レストランで偶然(^^)

クレイトン ・カーショウさん