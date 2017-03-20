WBC／巧遇柯蕭！ 武田翔太一秒變粉絲NOWnews今日新聞 (2017-03-20 11:27)
第四屆世界棒球經典賽，日本隊進入四強前往美國，日本隊先發投手武田翔太昨天在個人部落格公開照片，是他跟道奇隊王牌Clayton Kershaw（柯蕭）的合照，而這天剛好是Clayton Kershaw的生日。
武田翔太本來就很崇拜Kershaw，他寫下，「我去亞歷桑那想要外出吃飯，結果在餐廳竟然巧遇Clayton Kershaw桑！」
Clayton Kershaw29歲，是道奇隊王牌，曾拿過3次賽揚獎，1次國聯ＭＶＰ，最快150公里以上速球搭配滑球、大幅度曲球，跟武田投球類型有點類似。
在Clayton Kershaw面前，武田翔太就像是看到偶像般興奮，他說：「他超帥的，還很有紳士風度，他的曲球很強，真的很崇拜他，想變成這樣的人。」
不過接下來武田翔太真的可以先在道奇球場「預習」，期待有一天能跟偶像一起在場上投球。
レストランで偶然(^^)
クレイトン ・カーショウさん
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
性感女神Lala推出寫真書（3）【中央社】
IW賽費德勒力克瓦林卡成就5冠王 摘生涯第90冠【北京新浪網】
費德勒：很樂意重返世界第一 但德穆仍能奪冠【北京新浪網】
花滑世青賽 本田真凜激動落淚（2）【中央社】
費德勒成最年長大師賽冠軍 重返NO.1不再是夢【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》