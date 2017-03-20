（中央社記者林宏翰台北20日電）擁有「台灣首位女主審」外號，劉柏君最近又獲得「十大傑出女青年」頭銜，今年她考取裁判執照第11年，她說一路走來雖辛苦，但「棒球給我的快樂太多了」。



身上穿著中華隊的帽T，劉柏君回想小時候，全家人在半夜一起吃著清粥配醬瓜、看威廉波特少棒的時光，她說會這麼愛棒球，因為「看棒球是一件很幸福的事」。



一個非科班出身的女生，為了愛棒球，她去帶少棒營、應徵當國際賽翻譯，還考上了裁判證，參加美國職棒的裁判訓練。



11年執法經驗，深耕基層棒球，劉柏君說，一場棒球比賽要能順利進行，需要很多幕後的「螺絲釘」，她原本也是球迷，但不願只是看台上的觀眾，更想走進場內，要為台灣棒球做事。



中華隊在經典賽輸球，有球迷要上街抗議，劉柏君說，想要台灣棒球更好，方法很多，最重要的是付出實際行動，「每個人都可以關心自己家鄉的三級棒球」。



就像2007年世界盃在台灣，從沒出國留學的她，憑著一股愛棒球的熱血，應徵當澳洲隊翻譯，當時她坦白跟澳洲人說「抱歉我英文不太好」，對方好心回答她「我中文也沒有妳好」。



靠著經驗累積，劉柏君在2009年擔任洋基隊在台講習的翻譯，之後也接受「貴人」護具廠商董事長陳前芳的贊助隻身前往美國接受裁判訓練。



這11年來劉柏君打破性別框架，進入以男性為主的裁判圈，辛酸、甘苦都寫在她與國內年輕裁判一起著作的「堅持，與自己對決的勇氣」書中。



這次獲選十大傑出女青年，劉柏君受到勵馨基金會推薦，但卻以體育類得獎，她說「我是代表國內所有裁判領獎，相較於運動員有獎牌鼓勵，我們是棒球比賽的螺絲釘，裁判也需要一個肯定。」



劉柏君目前任職勵馨基金會的新北物資中心，受訪的這一天，她帶記者參觀地下室倉庫，這裡堆放了奶粉、尿片、沙拉油等各界捐贈的生活用品。這些物資經由社工確認需求，轉交給弱勢婦女及家庭。



劉柏君說：「現在做的事，其實跟以前差不多。」她從大學時代就當志工帶少棒營，也為偏鄉棒球隊募集球具、陪小朋友練球。



更早之前，她在宮廟當靈媒，為信眾解決人生的疑難雜症。影集「通靈少女」就是取材自她學生時代的故事，由郭書瑤擔任女主角。



劉柏君說，在宮廟的經驗讓她看盡人世間的慾望、貪婪、功利，「白天聽人家講找工作、賺錢、追女朋友，晚上在病床陪臨終的人」，這個經驗也讓她體會，人生短暫，想要做什麼就馬上去做，不把個人擺在第一位，貢獻社會最重要。1060320