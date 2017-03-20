MLB／搶開幕戰輪值 陳偉殷22日先發出戰太空人NOWnews今日新聞 (2017-03-20 10:55)
隨著大聯盟開幕腳步越來越近，馬林魚隊也在積極備戰並重整先發輪值，台灣好手陳偉殷被安排在22日凌晨1:00對太空人隊先發，這也很可能是決定未來殷仔開幕先發輪值地位的一戰。
陳偉殷目前在熱身賽共出賽3場，總計共投6局，被敲5安打，其中有2發是全壘打，防禦率3.00。
陳偉殷上次先發是在分組對抗賽，共投5.1局用71球，投球數是春訓以來最多，也看得出他慢慢調整到位。
總計殷仔大聯盟熱身賽共出賽3場投6局，只用41球。而他上一場出賽是3月11日對雙城隊，投3局共29球，被敲2發全壘打，陳偉殷2局上被反彈球擊中右膝，還好沒有大礙
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【AT HOME】布拉格2.7尺四門中空書櫃(5款可選)
- 【QNAP威聯通】TBS-453A-4G 4Bay Nas(附遙控器)+【WD】紅標
- 【CASIO】卡西歐Baby-G 鬧鈴多時區雙顯錶-黑藍(BA-110PP-2A
- Dior 迪奧 生命之源金萃精華液(30ml)
- La Veda【慵懶午後-藍】雙人加大床包被套+暖暖被五件超值組
- Galtiscopio 迦堤 給擁抱小兔系列腕錶(兔19-白盤玫瑰金框/
- HUGO BOSS 都會型男時尚腕錶-黑/42mm
- 【Huawei】MediaPad-M3 4G/32G 8.4 吋 LTE 版八核心平版電
- 【KOSE高絲】藥用雪肌精化妝水500ml-Save the Blue海洋限定
- 【契斯特】馬卡龍高錳碳鋼獨立筒-單人-藍莓夾心
性感女神Lala推出寫真書（3）【中央社】
IW賽費德勒力克瓦林卡成就5冠王 摘生涯第90冠【北京新浪網】
費德勒：很樂意重返世界第一 但德穆仍能奪冠【北京新浪網】
花滑世青賽 本田真凜激動落淚（2）【中央社】
費德勒成最年長大師賽冠軍 重返NO.1不再是夢【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》