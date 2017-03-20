隨著大聯盟開幕腳步越來越近，馬林魚隊也在積極備戰並重整先發輪值，台灣好手陳偉殷被安排在22日凌晨1:00對太空人隊先發，這也很可能是決定未來殷仔開幕先發輪值地位的一戰。

陳偉殷目前在熱身賽共出賽3場，總計共投6局，被敲5安打，其中有2發是全壘打，防禦率3.00。

陳偉殷上次先發是在分組對抗賽，共投5.1局用71球，投球數是春訓以來最多，也看得出他慢慢調整到位。

總計殷仔大聯盟熱身賽共出賽3場投6局，只用41球。而他上一場出賽是3月11日對雙城隊，投3局共29球，被敲2發全壘打，陳偉殷2局上被反彈球擊中右膝，還好沒有大礙