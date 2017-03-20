波多黎各隊上屆經典賽（WBC）準決賽打敗日本隊，斬斷了日本隊要尋求三連霸的美夢。這一屆經典賽，波多黎各隊在「精神領袖」Yadier Molina帶領下，氣勢如虹，六連勝闖進四強。台北時間21日上午9時波多黎各將迎戰荷蘭，再次向經典賽王座闖關。

波多黎各隊上屆經典賽3比1打敗日本隊之後，闖進冠軍決賽，但冠軍戰0比3輸給了多明尼加，最後僅獲得亞軍，這是波多黎各隊在經典賽的最佳成績。

本屆經典賽開打以來，波多黎各隊就氣勢如虹，首戰11比0「扣倒」實力不弱的委內瑞拉，展現出他們要搶冠軍的企圖心。八強賽除了再次大勝委內瑞拉，更是先以3比1擊退上屆冠軍多明尼加，接著再以6比5擊敗勁敵美國隊，波多黎各隊已是奪冠呼聲最高的球隊。

波多黎各隊能有這麼出色的表現，Yadier Molina無論攻守都有精采表現是一大關鍵。Molina是波多黎各隊的主戰捕手，在場上指揮若定，引導投手投球，穩定軍心，功不可沒，而他打擊也有很出色的表現，打擊率3成53、轟出2支全壘打、6打點，表現相當精采。

Carlos Beltran雖然沒轟出全壘打，但打擊率高達4成71，Francisco Lindor、Carlos Correa各轟2支全壘打，Eddie Rosario的打擊率也高達4成62，他們都是波多黎各隊的攻擊主力。

波多黎各隊已決定由效力釀酒人隊的Jorge Lopez先發，他預賽對墨西哥先發，投4.1局被擊出2支安打失1分。