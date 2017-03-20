WBC／波多黎各隊氣勢如虹 奪冠呼聲高NOWnews今日新聞 (2017-03-20 11:08)
波多黎各隊上屆經典賽（WBC）準決賽打敗日本隊，斬斷了日本隊要尋求三連霸的美夢。這一屆經典賽，波多黎各隊在「精神領袖」Yadier Molina帶領下，氣勢如虹，六連勝闖進四強。台北時間21日上午9時波多黎各將迎戰荷蘭，再次向經典賽王座闖關。
波多黎各隊上屆經典賽3比1打敗日本隊之後，闖進冠軍決賽，但冠軍戰0比3輸給了多明尼加，最後僅獲得亞軍，這是波多黎各隊在經典賽的最佳成績。
本屆經典賽開打以來，波多黎各隊就氣勢如虹，首戰11比0「扣倒」實力不弱的委內瑞拉，展現出他們要搶冠軍的企圖心。八強賽除了再次大勝委內瑞拉，更是先以3比1擊退上屆冠軍多明尼加，接著再以6比5擊敗勁敵美國隊，波多黎各隊已是奪冠呼聲最高的球隊。
波多黎各隊能有這麼出色的表現，Yadier Molina無論攻守都有精采表現是一大關鍵。Molina是波多黎各隊的主戰捕手，在場上指揮若定，引導投手投球，穩定軍心，功不可沒，而他打擊也有很出色的表現，打擊率3成53、轟出2支全壘打、6打點，表現相當精采。
Carlos Beltran雖然沒轟出全壘打，但打擊率高達4成71，Francisco Lindor、Carlos Correa各轟2支全壘打，Eddie Rosario的打擊率也高達4成62，他們都是波多黎各隊的攻擊主力。
波多黎各隊已決定由效力釀酒人隊的Jorge Lopez先發，他預賽對墨西哥先發，投4.1局被擊出2支安打失1分。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【acer】XC-780 雙核Win10電腦(G3900/4G/1TB/W10)
- 【QNAP威聯通】TS-451A-4G QNAP 4-Bay NAS+【Seagate】NAS
- Folli Follie Classy Chic夢想交織陶瓷計時腕錶-黑/40mm
- DKNY 低調巴黎陶瓷都會腕錶-銀白x金/28mm
- 【QNAP威聯通】TS-253A-4G 2Bay Nas(附遙控器)+【Seagate】
- COACH 質感拼接撞色全皮革兩用仕女包.黑灰(大)
- Dior 迪奧 精萃再生花蜜淨白乳霜(50ml)
- Dior 迪奧 精萃再生花蜜緊實晚霜(50ml)
- HUGO BOSS 秀氣淑媛女錶-白/22.5mm
- Just Beetle 積木系列24+20吋ABS輕硬殼旅行箱二件組
性感女神Lala推出寫真書（3）【中央社】
IW賽費德勒力克瓦林卡成就5冠王 摘生涯第90冠【北京新浪網】
費德勒：很樂意重返世界第一 但德穆仍能奪冠【北京新浪網】
花滑世青賽 本田真凜激動落淚（2）【中央社】
費德勒成最年長大師賽冠軍 重返NO.1不再是夢【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》