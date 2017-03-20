巨人投手「鯊魚」Jeff Samardzija今天先發出戰釀酒人，結果他春訓糟糕的狀況仍沒有改善，在4局的投球中，丟掉了6分，導致球隊最終以4：6輸球，這對巨人來說可能是一個警訊。

Samardzija今年春訓至今已出賽4場、主投11又1/3局，防禦率高達11.12，幾場調整下來，狀況仍不理想。今天他在4局的投球中，被敲9支安打、送出6個保送，丟掉6分都是責失，似乎仍未進入常規賽狀態。

他本戰前3局投的不差，但是在第4局一上來就被Hernan Perez以及Kirk Nieuwenhuis連轟了2發陽春彈；5局上一個人次都沒有解決，就被對方敲出3支安打、包括2支長打，丟掉2分退場，單局大量失分的問題依然存在。

巨人去年雖然坐擁豪華先發，但無緣繼續上演「偶數年奇蹟」，原因除了打線疲軟、牛棚無力守成外，Samardzija在下半季疲軟也是關鍵。

而今年在Johnny Cueto目前仍未家人生病而煩心，Samardzija也狀況不佳的情況下，可能只能期望Matt Moore和Madison Bumgarner多多擔待了。