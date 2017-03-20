曾一度超車勇士，站上全聯盟戰績第一的馬刺，近況遭遇到2連敗小低潮，今天主場面對戰績不佳的國王，說什麼也不能再輸，在老將Pau Gasol（賈索）全場攻下22分的帶領下，終場以118：102擊敗國王，除了中止二連敗外，本季也將國王橫掃。

馬刺說是國王的「天敵」一點也不為過，包含這場比賽在內，馬刺對戰國王已經取得10連勝的佳績，本季馬刺再度4連勝國王，與國王的系列戰再度將國王橫掃。

國王本場比賽並不是沒有機會，一開始馬刺命中率不佳，曾以14：2落後給國王，接著馬刺打出一波7：0攻勢，漸漸將比數追近，在上半場剩下8分42秒時，靠著Davis Bertans的跳投，將比數以32：31反超前，就再也沒落後，終場馬刺以16分大勝國王。

馬刺Gasol從板凳出發，貢獻22分9籃板，全場11投7中，三分球2投2中，LaMarcus Aldridge貢獻18分8籃板1火鍋，三分球同樣2投2中，Kawhi Leonard本場比賽僅上場26分鐘攻下12分，第四節全沒上場，原因是球隊已經領先多達28分。

國王新同學Buddy Hield攻下轉隊後新高的18分，外帶5籃板5助攻，他是2017年2月20日「表弟」DeMarcus Cousins交易案，與表弟互換東家，加入國王之後表現不俗，Willie Cauley-Stein同樣貢獻18分，外帶4籃板5助攻。