賽後得意忘形 足球小鮮肉謝老婆和小三中央社 (2017-03-20 11:07)
（中央社約翰尼斯堡19日綜合外電報導）效力南非球隊的迦納足球員艾納斯比賽進兩球後興奮過頭，鏡頭前受訪竟然感謝妻子和「女友」，說溜嘴自爆有「小三」的影片引發瘋傳，網友笑說「回家皮要繃緊」。
法新社和倫敦「每日郵報」網站報導，南非超級聯賽球隊自由邦星隊（Free State Stars）週末出戰開普敦阿賈克斯隊（Ajax Cape Town）。
「每日鏡報」網站也報導，22歲前鋒艾納斯（Mohammed Anas）17日進2球，助自由邦星隊逼平2比2，精彩表現獲得聯賽贊助商選為單場最佳球員。
他贏得小獎座及獎金，賽後義務性在場邊接受訪問，但沒想到說溜嘴，自爆有小三，出糗的受訪影片在網路上瘋傳。
艾納斯說：「我要感謝球迷，還有我的老婆和女友。」
他當下發現自己「搞烏龍」後，隨即補上一句「對不起，我是說我老婆，我心中一直深愛著妳」。
推特用戶宗迪（Given Zondi）寫道：「艾納斯，兩球，兩個女人。」而拉茲（Papago Rapz）也說：「艾納斯進2球外加1個烏龍球。」
不少網友在報導下方留言，笑說艾納斯回家慘了，「這男人回家皮要繃緊」。
另有人留言：「我相信他女友知道他有老婆，但無論如何為了錢還是選擇跟他在一起，壞女孩！」
其他有網友說：「大部分足球員都有小三，至少他對他們的秘密生活近乎誠實。」「他是年輕小伙子，不小心得意忘形。」（譯者：中央社盧映孜）1060320
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Ducky 創傑】One 紅軸 無背光 PBT藍灰帽 黑蓋 機械式鍵盤
- 【DHC】膠原蛋白 x 7
- 【Bernice】防潮防蛀 塑鋼2.7尺雙門二格鞋櫃(十二色可選)
- 【A.S.O】輕旅健步 牛皮花漾超輕寬楦奈米休閒鞋(米)
- GUCCI Interlocking 時尚元素腕錶-銀/37mm
- Juicy Couture Pedigree 夢幻女孩時尚晶鑽腕錶-灰/38mm
- 【優利亞-奧汀胡桃】雙人5尺三件式床組
- OMEGA 歐米茄Constellation 星座系列波紋玫瑰金珍珠貝母腕
- 【ZIPPO】日系-Tribal Beast-部落虎紋圖案蝕刻加工打火機
- TISSOT PRC-200 防水時尚紳士錶 T0554101605700
性感女神Lala推出寫真書（3）【中央社】
IW賽費德勒力克瓦林卡成就5冠王 摘生涯第90冠【北京新浪網】
費德勒：很樂意重返世界第一 但德穆仍能奪冠【北京新浪網】
花滑世青賽 本田真凜激動落淚（2）【中央社】
費德勒成最年長大師賽冠軍 重返NO.1不再是夢【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》