SBL／政治力迫使教練團改組？ 周俊三出面澄清NOWnews今日新聞 (2017-03-19 22:44)
就在台啤與裕隆關鍵第6戰的前一晚，台啤教練「小六」王建帷在臉書投下震撼彈，表示下一季將有新的團隊因政治力介入引進教練團，但賽後周俊三教練出來滅火表示其實球團還是肯定這季教練團的執教，下一季應該不會有太大的變動。
周俊三昨天在臉書PO出這樣的文章「在這個時間點，發生了這麼特別的事，是要考驗應變能力嗎。政治非一般人能玩的。要知所進退，小的知道了。」
周俊三教練賽後表示，其實總經理、領隊都相當肯定教練團整季的努力以及整合，今天賽前表示不會有太多的變動，我該做的就是把該做的東西做好。
至於臉書為何會有那樣的PO文，周俊三表示其實自己有時候喜歡拋出一些想法，想要去看看不同的面向，去看看各界的想法，這樣也能紓解我季後賽的一些壓力。
至於對於小六王建帷的發言，周俊三笑著表示小朋友發言本來就有點太心浮氣躁，至於下一季還會不會是台啤總教練，周俊三表示這還需要開會，對這個部分還不清楚，所以不能給大家一個明確的答案。
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