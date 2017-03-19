性感女神Lala推出寫真書（3）中央社 (2017-03-19 23:10)
性感女神Lala蘇心甯（左）一圓學生時代夢想，推出寫真書「I Love Lala只為甯心動」。19日在新北市板橋金石堂舉辦新書簽名會，女兒萌萌（右）也到場支持。中央社記者張新偉攝 106年3月19日
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