花滑世青賽 俄羅斯雙人組合演出中央社 (2017-03-19 22:50)
2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽19日在台北小巨蛋進行表演賽，俄羅斯雙人組合Aleksandra BOIKOVA（圖）與Dmitrii KOZLOVSKII展現冰上技巧，吸引眾人目光。中央社記者張新偉攝 106年3月19日
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