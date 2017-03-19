花滑世青賽 志工為賽事服務中央社 (2017-03-19 22:50)
2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽15至19日在台北小巨蛋舉行。中華民國滑冰協會邀請超過250名志工，在場內外為賽事各項工作服務，賽後志工齊聚在場中合影留念。中央社記者張新偉攝 106年3月19日
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