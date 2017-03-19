花滑世青賽 國內外冰迷觀賞賽事中央社 (2017-03-19 22:50)
2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽15至19日在台北小巨蛋舉行。吸引許多國內外冰迷到場觀看賽事，圖為19日表演賽，場內坐滿欣賞演出的冰迷。中央社記者張新偉攝 106年3月19日
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