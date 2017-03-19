（中央社記者李晉緯台北19日電）高中排球聯賽今天豐商以3比1擊敗福誠，締造男子組史無前例的4連霸，東山則以3比2逆轉擊敗中山，拿下女子組冠軍。



105學年高中排球甲級聯賽（HVL）今天在台北體育館進行，女子組由中山工商與東山高中爭奪后冠，男子組則由豐原高商和福誠高中拚搶王座。



豐商與福誠一役，豐商開局不順，但很快穩住陣腳，先以27比25搶下首局，次局豐商同樣從落後的劣勢逆轉，艱苦以30比28連拿兩局，第3局福誠以25比16扳回一城，第4局豐商總算開局就取得領先，最終以25比19拿下關鍵1局，豐商除收下隊史第7冠，更創下男子組史無前例的4連霸大業。



中山與東山之戰，中山以26比24、25比21，取得「聽牌」優勢，但東山先以25比22、25比16扳平戰局，再以18比16逆轉戰局，拿下本次賽事的女子組冠軍。



東山教練康金塗說，首局節奏控制得還不錯，但後段被對手拉著走，其實有點慌張，但他提醒大家要平常心看待，能完成這次的大逆轉，對球員也是個很棒的人生經驗。1060319