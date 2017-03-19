英超第29輪，曼聯客場3-1戰勝米德爾斯堡。比賽的過程並不像比分體現的那麼輕鬆，曼聯直到補時階段才真正瑣定了勝局。這粒進球得益於前曼聯門將巴爾德斯的低級失誤，他在接隊友回傳時竟然不可思議的滑倒了，為曼聯送上了一份大禮。

這個低級失誤發生在補時第3分鐘，當時米德爾斯堡只以1-2落後，依然有扳平比分的希望，曼聯這一邊，穆里尼奧已經準備安排達米安出場，打起「7後衛」死守。正在此時，巴爾德斯送大禮了。吉布森在瓦倫西亞的緊逼之下，無奈將球回傳給門將，巴爾德斯先是將球一讓，正當他想要右腳解圍時，卻突然間滑倒了，場面十分的滑稽與狼狽，瓦倫西亞笑納大禮，將球打入空門，從而徹底瑣定了勝局。場邊的穆里尼奧也難掩激動，跳起來慶祝這到手的勝利。

值得一提的是，巴爾德斯曾在曼聯效力過兩個賽季，但他在范加爾手下他並不受重用，兩個賽季才為曼聯在聯賽中出場了2次。為此，西班牙門將與范加爾決裂了，上賽季冬歇期巴爾德斯被租借去了標準烈日。本賽季，巴爾德斯選擇了離開了曼聯，加盟到了米德爾斯堡，表現倒是中規中矩，但在今晚，巴爾德斯算是為自己的老東家送了一份大禮了。難怪有球迷賽后吐槽，巴爾德斯是曼聯的卧底！

（Cinderella）