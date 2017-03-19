3月19日，從早上持續到中午的大雨使得賽道表面出現多處積水，儘管午後雨勢有所減弱，但並未褪去的積水仍對摩托車手的安全帶來諸多隱患。在巡查賽道之後，出於對車手負責的態度，大賽組委會決定取消今天的超級摩托車賽。

參賽車手都為今天的比賽做了充分準備，雖然有些遺憾，但都對賽事的取消表示理解，9號車手黃世釗說，「完全能夠理解賽會此次取消比賽的決定，摩托車比賽本身比較危險，越是高級別的比賽越要注重安全，況且本次的ZIC超級摩托車賽已經被FIM升級為單場國際賽事，取消比賽對每個車手來說也是負責任的態度。雖然比賽被取消很遺憾，但不會影響到我之後繼續參與泛珠的熱情。」80號車手亞歷克斯-凱德林則說：「車隊為比賽做了充分的準備，但是很遺憾因為天氣的問題比賽被取消，希望觀眾能夠理解，相信車手們也都能夠理解，希望下次再戰。」

對於賽事的取消，中國汽車摩托車運動協會副秘書長龔紅果女士表示，「很遺憾，這是一個痛苦的決定。但是這是出於對車手安全的考慮，必須要做的決定。賽前我們和仲裁委員會的成員一起去複核賽道，發現賽道至少有4-5處積水，並且都在彎心或者剎車點的位置，車手過彎經常需要用到的路肩也有積水。出於對賽事、對車手安全負責的考慮，我們取消了比賽。」「這是一場難得的中外高水平車手同場競技的賽事。賽前我們發現有很多國際摩聯註冊的車手參與到了泛珠超級摩托比賽當中，按照規定，我們向國際摩聯申請，將這場比賽臨時升級成了國際賽事。我們希望泛珠超級摩托這樣的勢頭繼續保持下去，同時我們也全力支持泛珠超級摩托車組賽事真正長期成為國際賽事中的一員。」

ZIC總經理陳信中說，「我們的仲裁庭考察賽道發現不符合標準，並取消比賽，是出於安全的考慮。對於任何人來說，安全永遠是第一位的。我相信我們專業的觀眾會理解這個決定。」「我們這一場比賽因為有很多國際高手參與，被國際摩聯臨時升級為國際性賽事，我們很榮幸。我相信在下一場，6月的第三個周末，我們的觀眾能夠彌補今天的遺憾，我們會將更精彩的比賽呈現給大家。」

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