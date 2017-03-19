曾在2010年奪下SBL冠軍的裕隆，事隔七年後，再度闖進最終的冠軍決賽，當時的球員魏永泰，如今成為裕隆的教練，被球迷稱作「心輔官」的他，能夠闖進最後的總冠軍賽，魏永泰要感謝的不僅僅是球團的用心，他最感謝的是被他稱作「兄弟」的球員。

在與台啤系列賽的「關門戰」，第一節曾大幅度的領先，中間一度被逆轉，後來靠著呂政儒第四節的發揮，贏得最終的系列賽，並闖進最終的冠軍決賽，魏永泰神準的預測系列賽以4：2結束，針對本場比賽，他表示：「一開始打很順，但是替補上來亂掉，周士淵太急，不過還是選擇相信球員，靠著政儒還有賀夫（Herve Lamizana）情緒有壓下來，這場比賽贏了真的很開心。」

接任裕隆教練兩年，就將裕隆帶回總冠軍賽的舞台，魏永泰教練除了感謝球團真的很支持，董事長等都會來球場看比賽之外，他最要謝謝的是教練團還有「兄弟」，他表示：「能再度打進冠軍賽，要感謝李啟億、邱啟益教練，他們幫助我真的很大，感謝老闆，沒有給我很多壓力，只希望我們可以再進步就好，最重要是謝謝我的兄弟，有他們打好比賽，裕隆才能再度晉級冠軍賽。」

至於總冠軍賽即將面對由「小諸葛」邱大宗教練率領的達欣，陣中有布拉（Sim Bhullar）還有周儀翔等好手，陣中許多球員也都是相當有經驗，魏永泰教練認為今天希望先開心，不願去想，但還是透露面對達欣的一些策略，他表示：「會希望是以外線取勝，有可能讓呂政儒去打到四號，也有可能派潘冠翰，打快要看情況，但希望能夠掌握好籃板。」

至於面對布拉，魏永泰教練強調，當然一定要全力防堵布拉內線的優勢，可能會採取變換防守的陣式去削弱布拉禁區的攻擊，同時也是要守住對方的外線，但攻擊方面，還是強調本身的射手群一定要發揮。

神準預測四強賽以4：2淘汰台啤的魏永泰教練，對於冠軍賽的預測呢？他表示：「當然是4：3阿！4的話當然是我們不用說。」