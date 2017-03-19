李牧:北京男排有小遺憾 希望聯賽改革有更大變化北京新浪網 (2017-03-19 22:04)
李牧
2比3不敵上海金色年華男排，北京汽車男排在主場迎來本賽季最傷心的時刻，他們以總比分1比3不敵老對手上海男排，獲得2016-2017賽季男排聯賽的亞軍。
北京男排儘力了？聽到這個問題，李牧沉吟十秒鐘，回答說：「還是有小遺憾」
分析比賽，他認為北京隊沒有把握住機會。「有機會我們沒有把握住，這個賽季與上海的比賽，有些環節我們抑制不住對方。比賽進入兩個極端的狀態，前面比較輕鬆，後面達到一個最苦難、最艱苦、水平最高的一個階段。」連續兩年負於上海，李牧坦言競技體育沒有僥倖心理。他說：「看似偶然，但比賽中很多都是2分輸了，有必然性，我們在網上硬度控制不住對方，真的是竭盡全力了。」
除了勝負和比賽，本賽季聯賽最大的看點莫過於排球聯賽的改革。對於本賽季排球聯賽的改革，李牧坦言希望看到更多的變化。他說：「聯賽改革，實話實說個人感覺變化不大，球員的收入還是很低、排球聯賽市場還是很一般。我覺得各個地方還是各個地方，除了北京上海之外，其他隊伍沒有太大變化。未來還是希望有更多變化，也是我們大家都想看到的。」
（李昕）
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