3月19日，中國足協召開了《中國足球改革發展總體方案》印發兩周年座談會。中國足協各部門人員、足球業內人士、地方足協代表以及媒體代表等共同出席座談會。在足球業內人士中，孫繼海、邵佳一這兩名退役不久的前國腳受邀參加。而在發言中，孫繼海的觀點也被媒體一致認為最犀利、最尖銳，直指目前中國足球的問題所在。

本次座談會邀請的足球業內人士既有年維泗、金志揚這樣的元老，也有高洪波、馬明宇這樣的名宿，更有孫繼海、邵佳一這樣的新銳。談到此次受邀參加座談會，馬明宇直言「受寵若驚」，而孫繼海則更是用「誠惶誠恐」來表達自己的心情。

孫繼海坦言自己是孫繼海中國職業聯賽、中國足球革受益者，現在自己以一個剛退役球員身份分享一下足改兩年的看到的進步，比如中超版權銷售達到80億，這幾乎是天價，說明職業聯賽有價值，市場很火爆，海外版權都賣出去了更是史無前例。還有就是中超俱樂部的競爭力，在今年亞冠聯賽中，好像中超三支球隊的奪冠賠率排在前三名，這些都受益於足球改革的重視。另外關於校園足球、青少年培訓、草根足球都在進步，比如踢球的場地越來越多，不管是人造場還是天然草，學校也越來越支持校園足球了，足球改革讓我們看到了的進步有很多。但如果想要繼續進步，改革想要取更好的成果，還是應當找出目前存在的不足。

隨後，孫繼海也指出了中國足球存在的諸多問題。首先國字型大小隊伍的水平，雖然中國隊經過努力時隔15年重新後進入12強賽，這是一個巨大進步，也是改革成果，但是在進入12強賽后，國家隊表現確實不是特別理想，說明國家隊沒能真正實現走出亞洲的目標。

當然，國家隊成績不理想，在孫繼海看來，根本原因還是目前中國缺少好的球員，「我們的國家隊為什麼表現不如人意，是因為在過去20多年的時間中，中國足球運動員水平實在不斷下降。因為我知道當年我的老大哥他們是什麼水平，我知道現在我的大侄子踢球是什麼水平。

談到職業聯賽，孫繼海說到：目前中超聯賽看著很火，但實際上只有廣州、北京、重慶等數主場的球迷火爆，還有很多的主場人數不是特別拿得出手。中甲聯賽就更不是特別理想。而在職業聯賽火爆的背下，外援價格虛高，可能我們目標投資人想要儘快取得成績，不惜高價引進好的外援，當然外援的質量提高是好的一面，現在我們引進的幾乎是頂尖的當打年齡外援，像25歲的奧斯卡正是好時候。但外援的身價確實太高，從另一面也說明投資人不理性，導致外援價格過於離譜。

在座談會上，孫繼海也提到了裁判問題，說到裁判還開玩笑地說：以前作為球員的時候不允許評價裁判，現在我想評價幾句，目前中國的裁判員水平確實不高，也許與培訓選拔規則有關係。我有一個想法，有沒可能讓那些專業運動員，直接有一個快速通道，拿一個裁判證書，因為他們已經有了專業的足球專業技術能，而且了解處罰和足球規則，成為裁判還是綽綽有餘。

提到了青訓問題，孫繼海也直言各個俱樂部對於青訓投入與一線隊相比都相差甚完，只是想著一線球隊如何打贏比賽，但是對於青訓培養非常不足。舉個例子，有一些傳統強隊的梯隊教練員收入才8千元，相對於動轍外援、外教幾千萬歐元的收入，這方面俱樂部投入太不足了。還有在俱樂部相關人員配備上、健身房設施配備都顯得不足，有的俱樂部根本沒有基地、健身房10年沒換過。有的體育場甚至還是危房建築，真不清楚這樣的體育場如何通過足協的審核。

孫繼海最後說到：我的前半輩子只有一件事，就是踢足球。退役后的工作目前和足球沒有特別大關係，但如果有機會，我願意用下半生報效祖國，為中國足球做出自己的貢獻。（袁野）