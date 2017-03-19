日期:3月19日，遼寧男籃在主場以104-111不敵新疆男籃，從而被新疆隊以總比分4-1淘汰出局，無緣總決賽。在這場系列賽的第五戰中，遼寧隊核心後衛郭艾倫因為大腿拉傷未能出戰，球隊輪換陣容再少一人。但是缺少了三名主力的遼寧男籃面對強大的新疆隊並不處於下風，他們頑強的和對手拼到了最後一節的最後5分鐘。直到被亞當斯連拿5分，才最終無力反擊，轟然倒下。而遼寧隊今天能夠打成這樣，可以說一大半的功勞要記在趙繼偉的身上。他今天出戰41分43秒，一人獨取16分12次助攻，其中他的三分球7投5中，命中率高達71%。

郭艾倫的缺陣一下子將遼寧隊控球的重任都壓在了趙繼偉的肩上，他也有機會第一次完全獨立的帶領球隊前行。前三節比賽中，是他一次次的在外線命中三分球，讓遼寧隊始終緊咬比分。又是他一次次在進攻中發現身處空位的韓德君和劉志軒還有蘭多夫給他們送出精彩的傳球。儘管遼寧隊能夠打球的人不多，而且再輸一場球就會被淘汰，但是在這樣的不利條件和壓力下，趙繼偉沒有絲毫的慌亂。他總是能敏銳的找到隊友。

今天在趙繼偉多達12次的助攻下，哈德森砍下33分，韓德君也有19分入賬，劉志軒三分7投3中拿到12分，蘭多夫也帶傷拼下12分。趙繼偉並不具有郭艾倫那樣的速度，但是他在場上的嗅覺總是能讓他第一時間發現身處最佳得分位置的隊友。而且在12次助攻的背後，趙繼偉全場比賽居然是0失誤，這樣的效率實在高的有些可怕。

第四節比賽進行到最後4分46秒時，趙繼偉接韓德君傳球在右側45度角命中了個人的第5記三分，遼寧也以101-98反超了比分。現場的球迷一度看到了遼寧隊勝利的希望，只可惜新疆隊外援亞當斯隨後一人連拿7分，勢不可擋終結了比賽。當比賽還剩最後1分18秒，亞當斯快速推進遭到犯規獲得罰球機會後，遼寧隊不得不請求暫停時，回到場邊休息的趙繼偉滿臉都是鬱悶和不服氣。他明白自己雖然已經傾盡全力，但是勝利的天平已然倒向了新疆男籃。暫停回來，遼寧隊將球交到了今天手感最好的趙繼偉手中，但是籃球卻彈框而出，遼寧隊也就這樣失去了最後的機會。

成名於2015年亞錦賽的趙繼偉直到2017年才迎來了自己真正意義上第一次「挑大樑」的季後賽之旅，在對陣新疆的系列賽中，他五場比賽分別拿到10分2助攻，12分2助攻，14分7助攻，10分10助攻和16分12助攻。隨著比賽的進行，他的表現也漸入佳境，尤其是第四戰最後時刻的加時絕殺更是體現出了他沉穩的大將之風。越是殘陣的遼寧隊，越是能體現出趙繼偉的價值所在。只可惜遼寧隊的季後賽之旅在此時戛然而止，趙繼偉的第四個個人CBA賽季也最終只能停留在賽季出場47次，場均出戰28.8分鐘內拿到9.6分和4.3次助攻還有1.7次搶斷的數據上。相信下個賽季的趙繼偉，會帶著解決了傷病危機的遼寧男籃走的更遠。（Eric）